Costa sluit toetreding Albanië tot EU voor 2030 niet uit

TIRANA (ANP) - Voorzitter van de EU-leiders António Costa sluit niet uit dat Albanië voor 2030 kan toetreden tot de Europese Unie, zei hij donderdag tijdens een persconferentie met de Albanese premier Edi Rama. "Als Albanië in hetzelfde tempo blijft leveren, is dat heel goed mogelijk. Maar het hangt ervan af of Albanië op dezelfde weg doorgaat of niet."

Volgens Costa laat de recente verkiezingsuitslag zien dat de Albanezen graag bij Europa willen horen. De Socialistische Partij van Rama behaalde zondag 52,1 procent van de stemmen, tegenover 34,2 procent voor een alliantie van oppositiepartijen. Rama richtte zijn campagne op Europese integratie.

Rama wil de toetredingsonderhandelingen met de EU in 2027 afronden. "Het is een zeer ambitieus plan, maar ook een uitzonderlijke kans voor ons. De Europese Unie is meer dan ooit bereid om nieuwe leden toe te laten op basis van verdiensten en resultaten."

Albanië is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat.