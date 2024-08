ILO: minder jongeren zonder werk of onderwijs, maar niet overal

GENÈVE (ANP) - Het aantal jongeren zonder baan, opleiding of onderwijs wereldwijd is vorig jaar gedaald naar het laagste aantal in vijftien jaar, maar is nog altijd zorgwekkend hoog. Dit meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een onderdeel van de Verenigde Naties, in een nieuw rapport. Over het algemeen is de werkgelegenheid hersteld van de coronapandemie, maar jongeren in sommige werelddelen en meisjes en vrouwen profiteren daar vaak niet van.

Volgens het rapport waren 64,9 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar werkloos in 2023. Dat komt neer op 13 procent. De ILO verwacht dat het percentage dit en volgend jaar verder daalt tot 12,8 procent. Dit beeld is niet overal hetzelfde, aldus de organisatie. In de Arabische landen, Oost-Azië, Zuidoost-Azië en landen rond de Stille Oceaan was de jeugdwerkloosheid in 2023 hoger dan in 2019. Ook waren vorig jaar twee op de drie jongeren ter wereld zonder werk of vorm van onderwijs vrouw.

Verder stelt de ILO dat het soort baan niet overal even goed is. Alleen in rijkere landen hebben de meeste jonge werknemers een vaste baan. Drie op de vier werkende jongeren in lage-inkomenslanden krijgen alleen een zelfstandige of tijdelijke betaalde baan.

De VN-organisatie roept landen op dit te verbeteren. "Het rapport herinnert ons eraan dat de kansen voor jongeren zeer ongelijk zijn. Veel jonge vrouwen, jongeren met beperkte financiële middelen of met een minderheidsachtergrond hebben het nog steeds moeilijk. Zonder gelijke kansen op onderwijs en waardige jobs lopen miljoenen jongeren hun kansen op een betere toekomst mis", zegt directeur-generaal Gilbert Houngbo van de ILO.