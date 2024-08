IOC-baas Bach dankt Fransen: dit waren sensationele Spelen

PARIJS (ANP) - Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft vol trots de organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs bedankt. "Dit waren sensationele Spelen, van het begin tot het einde. Wat voor een geweldig podium was dit. Miljoenen mensen juichten de sporters toe en zorgden voor een indrukwekkende sfeer", aldus de Duitser tijdens zijn afsluitende toespraak in het Stade de France.

Bach riep verder onder meer iedereen op "de cultuur van vrede uit te dragen". Ook bedankte hij de Franse president Emmanuel Macron voor zijn niet aflatende steun.

In zijn laatste woorden richtte Bach zich tot het Franse publiek. "Beste Franse vrienden, jullie zijn verliefd geworden op de Olympische Spelen. Nu zijn wij verliefd op jullie geworden. Leve de Olympische Spelen, leve Frankrijk."

Los Angeles

Tony Estanguet, de voorzitter van het Franse organisatiecomité, droeg de olympische vlag vervolgens via de Parijse burgemeester Anne Hidalgo en Bach over aan de burgemeester van Los Angeles. Daar zijn over vier jaar de volgende Zomerspelen. In het Stade de France klonk het Amerikaanse volkslied.

Van 28 augustus tot en met 8 september zijn in en rond Parijs nog de Paralympische Spelen, waar 4500 atleten aan meedoen.