IMCD toont herstel in AEX-index na koersval dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel onveranderd geopend. Chemicaliëndistributeur IMCD kwam met kwartaalcijfers en toonde wat herstel van de forse koersdaling een dag eerder. Ook verlichtingsbedrijf Signify en bouwer Heijmans publiceerden resultaten.

De aandacht blijft ook uitgaan naar de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Beijing zou mogelijk overwegen de hoge importheffingen op sommige Amerikaanse goederen op te schorten, zoals medische apparatuur en bepaalde chemicaliën.

De AEX noteerde in de vroege handel vlak op 872,07 punten. De MidKap steeg licht tot 813,74 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen waren plussen tot 0,7 procent te zien.

IMCD was koploper in de AEX met een winst van 5 procent. De omzet en winst zijn in het eerste kwartaal gestegen. Donderdag kelderde IMCD nog ruim 9 procent na het plotselinge vertrek van topvrouw Valerie Diele-Braun. Ze is opgevolgd door Marcus Jordan, die eerder operationeel topman was.