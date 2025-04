Indiase en Pakistaanse troepen lossen schoten na oplopen spanning

NEW DELHI (ANP/AFP) - Troepen uit India en Pakistan hebben in de nacht van donderdag op vrijdag schoten gelost in Kasjmir, het gebied waar beide landen aanspraak op maken. De afgelopen dagen zijn de spanningen tussen de buurlanden weer opgelopen na een schietpartij, waarbij 25 Indiase burgers en een Nepalees werden gedood door pro-Pakistaanse separatisten.

De schotenwisseling vond plaats langs de zogenoemde Line of Control, de bestandslijn die dwars door Kasjmir loopt en sinds het einde van de Eerste Kasjmiroorlog in 1948 de feitelijke grens tussen India en Pakistan vormt. Het Pakistaanse leger meldde als eerste dat er geschoten werd en benadrukte dat er geen burgers betrokken waren. India bevestigde dat en stelde dat de Pakistanen waren begonnen.

De Verenigde Naties hebben India en Pakistan, beide kernmachten, opgeroepen om terughoudend te zijn. De problemen tussen de twee landen kunnen en moeten "vreedzaam worden opgelost door een zinvolle wederzijdse betrokkenheid".