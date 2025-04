Krant: Apple wil alle iPhones voor VS in India laten maken

LONDEN (ANP) - Apple is van plan de assemblage van alle iPhones die in de VS worden verkocht zo snel mogelijk naar India te verplaatsen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

De Amerikaanse president Donald Trump is in een felle handelsoorlog verwikkeld met China, waar Apple het merendeel van zijn iPhones laat produceren door derden zoals Foxconn. Apple zou minder afhankelijk willen worden van dat Aziatische land.

Het doel is volgens de bronnen van de zakenkrant om eind 2026 alle ruim 60 miljoen iPhones die jaarlijks in de VS worden verkocht uit India te halen. Dit zou betekenen dat de iPhone-productie in India moet verdubbelen.

Apple wilde geen commentaar geven aan de krant. Apple begon tijdens corona al met het verschuiven van zijn toeleveringsketen naar India. Toen werd de productie in China gehinderd door zeer strenge lockdowns.