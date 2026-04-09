IMO-topman: tolheffing Straat van Hormuz is gevaarlijk precedent

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Iran toestaan om tol te heffen voor een doorvaart door de Straat van Hormuz schept een gevaarlijk precedent. Dat zei topman van de internationale scheepvaartorganisatie IMO Arsenio Dominguez in een interview met Bloomberg TV. Teheran wil een tol van een dollar per vat olie heffen voor schepen die door de zeestraat varen.

Volgens Dominguez is het onwenselijk dat landen afwijken van internationale afspraken zoals een vrije doorvaart. Bovendien verzekert de tol niet de veiligheid van schepen, zegt de topman. De tolheffing zou Iran vorig jaar zo'n 7,3 miljard dollar (6,2 miljard euro) hebben opgeleverd.

Ook de topman van het staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten pleit voor een heropening van de Straat van Hormuz zonder voorwaarden. Sultan Al Jaber benadrukt dat het gaat om wateren die vallen onder het internationaal recht en een vrije doorvaart daarmee gegarandeerd zou moeten zijn. Volgens hem liggen er 230 schepen beladen met olie klaar om de Perzische Golf te verlaten.