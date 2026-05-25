Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

De negen aandelen waar ’s werelds slimste beleggers nu zwaar op inzetten, lopen uiteen van Big Tech tot obscure energie‑ en infrastructuurspelers, maar hebben volgens Bild één ding gemeen: ze komen bovengemiddeld vaak voor in de portefeuilles van grote hedgefondsen en family offices. Volgens een analyse op basis van de door de Amerikaanse beurswaakhond SEC verplichte kwartaalrapporten (zogeheten 13F‑filings) zijn het precies deze namen die de zogenoemde “Very Important Positions” index voeden, een mandje met de meest geliefde posities van professionele beleggers.

Wie zitten erachter?

De samenstelling van de lijst is af te lezen uit de portefeuilles van miljardairs, hedgefondselites en investeringsbanken die hun grootste belangen moeten melden. Onder meer Goldman Sachs volgt deze stromen via een eigen VIP‑index, waarin de aandelen staan die het vaakst in de top‑10‑posities van grote fondsen voorkomen. Daaruit destilleert BILD negen namen die nu het vertrouwen van deze “slimste beleggers” genieten.

Welke aandelen springen eruit?

Tot de favorieten behoren techreuzen als Alphabet en Amazon, waar onder andere Warren Buffetts Berkshire Hathaway recent zijn belang in heeft opgevoerd. Ook chip- en infrastructuurspecialisten als Broadcom en ondernemingen die profiteren van de AI‑hausse in datacenters en netwerken worden stevig bijgekocht, evenals bedrijven in energie‑ en nutsectoren die inspelen op de explosieve vraag naar stroom voor servers en cloud. Analisten schatten voor meerdere van deze aandelen nog altijd een opwaarts koerspotentieel van tientallen procenten, ondanks forse winsten in de afgelopen jaren.

Waarom nu – en hoe risicovol is het?

De redenering achter deze strategie is eenvoudig: wie de geldstromen van de allerrijksten volgt, zit statistisch vaker goed dan fout. De VIP‑index van Goldman Sachs presteerde de afgelopen twee jaar beduidend beter dan de brede wereldindex MSCI World, wat de fascinatie voor deze aanpak voedt. Tegelijkertijd waarschuwen marktkenners dat concentratie in een handvol populaire namen de kwetsbaarheid vergroot als het sentiment keert of geopolitieke spanningen escaleren.

