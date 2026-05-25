Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

Jair Ferwerda weet behoorlijk veel van BBB
-voorvrouw Caroline van der Plas
. Drie jaar geleden maakte Jaïr een documentaire
over haar politieke partij en daardoor heeft hij Caroline van dichtbij meegemaakt. “Voor een Videoland-documentaire nam Caroline van der Plas
van de BBB mij, augustus 2023, in vertrouwen: ik heb een premierskandidaat op het oog!”
“Caroline woont in een rijtjeshuis in Deventer, rookt en is een sloddervos. Mona
is een propere Volendamse en háát roken. Een groter contrast bestaat niet. Dus Caroline pakt de zwabber en begint haar huis aan te vegen. Overal liggen nog brokken van de hond die al een half jaar was vertrokken op de grond.”
En dan? “Dan komt Mona aan, de deur gaat open en je ziet in haar ogen: in wat voor leven ben ik nu weer beland?! Nou, de rest is geschiedenis. De campagne werd een downfall.”