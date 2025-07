Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

Wie een airco heeft, zal hem deze dagen zeker gebruiken. Vooral 's nachts is het een groot genot om lekker in een koele kamer te kunnen slapen. Maar is dat niet heel duur, de hele nacht de airco aan? Het valt mee!

Een airco kost bij de huidige gemiddelde variabele stroomprijs 0,32 euro per kWh. Dat is ook ongeveer wat je verbruikt in een uur. Stel je hebt de airco acht uur aan 's nachts dan kost je dat dus 2,56 euro. Voor vier plaknachten ben je dan ruim een tientje kwijt. Zeg dat je een duurder exemplaar hebt of wat meer betaalt voor stroom dan kom je toch zeker niet boven de 15 euro uit voor vier nachten.

Eigenlijk best goedkoop, hoewel het nog een stuk duurder is dan een ventilator, die maar 0,02 tot 0,03 euro per uur kost en dus slechts 0,20 euro per nacht (en minder dan een euro voor vier nachten). Maar behalve dat zo'n ventilator niet erg hard koelt, blaast hij ook nog eens stof en pollen in het rond, waar zeker mensen met hooikoorts last van kunnen hebben.