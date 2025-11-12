Je urine vertelt je meer over je gezondheid dan je denkt. Dat wisten dokters en sjamanen al de mensheid door. Maar ze wisten niet zo goed waar je op moest letten. Daar weten we nu meer van.

De kleur, geur en helderheid kunnen een eerste indicatie geven van hoe het met je lichaam gesteld is. Hoewel we urine meestal achteloos doorspoelen, wordt juist dit afvalproduct door artsen gebruikt als belangrijke bron van informatie bij het stellen van diagnoses.​

Kleur als signaal

De meest duidelijke indicator is de kleur. Lichtgele of strogele urine wijst meestal op een goede hydratatie en een gezond lichaam. Is je urine donkerder, zoals oranje of bruin, dan kan dit betekenen dat je te weinig drinkt, of zelfs wijzen op problemen met je lever of galwegen. “Oranje urine kan een teken zijn van leverproblemen. Raadpleeg een arts als je naast oranje urine ook lichtgekleurde ontlasting hebt,” aldus een advies op Hollister.nl.​

Roze of roodachtige urine komt vaak door het eten van bietjes, maar het kan ook wijzen op bloed in de urine en daarmee een blaasontsteking, nierstenen of zelfs tumoren. Troebele urine kan duiden op een infectie of de aanwezigheid van witte bloedcellen ( pyurie ). Dit gaat vaak samen met pijn en een branderig gevoel bij het plassen.​

Helderheid en geur

Naast kleur is ook de helderheid van urine belangrijk. Troebele urine kan uit zoutkristallen bestaan (onschuldig) of uit pus en bacteriën (indicatie voor infectie). De geur van urine zegt ook iets: zeer sterke geur na het eten van asperges is normaal, maar een aanhoudende zoete of sterke geur kan signaleren dat er iets mis is, zoals diabetes.​