Impact handelsoorlog op overslag haven Rotterdam dit jaar gering

ROTTERDAM (ANP) - Als de dreigende Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog heeft dat dit jaar "niet of nauwelijks" effect op de overslag in de Rotterdamse haven. Dat zei topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam dinsdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. "We zien het nog niet", aldus Siemons.

Maar de havenbaas waarschuwde dat onzekerheid nooit goed is voor de economie. "Het betekent dat er op termijn investeringen uitgesteld zullen worden." Dat heeft vervolgens ook nadelige economische gevolgen, zoals een lager consumentenvertrouwen. Het Havenbedrijf Rotterdam rekent voor de rest van dit jaar onder meer op een lichte groei van de containeroverslag, maar die hangt af van een mogelijke handelsoorlog.

Volgens Siemons blijven de directe effecten van een handelsoorlog beperkt. De hoeveelheid goederen die vanuit Europa via de haven naar de Verenigde Staten wordt verscheept, vormt slechts een klein percentage van de volledige exportstroom.