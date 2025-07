Psilocybine verlengt levensduur menselijke cellen met 50 procent in nieuwe studie

Psilocybine, het werkzame stofje in paddo's, kennen we vooral uit de smartshop. Maar Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat het ook invloed lijkt te hebben op het fysieke verouderingsproces. In celculturen en bij muizen bleek het middel de levensduur aanzienlijk te verlengen.

In het lab werden menselijke huid- en longcellen behandeld met psilocin, een stof die ons lichaam omzet in psilocybine. De resultaten waren opvallend: longcellen leefden 57 procent langer voordat ze in een ruststand gingen (senescentie), huidcellen zelfs 51 procent. Dit suggereert dat psilocybine veroudering op celniveau vertraagt.

Oudere muizen leefden langer én fitter

Ook bij muizen waren de effecten indrukwekkend. Vrouwelijke muizen van 19 maanden oud – vergelijkbaar met zo’n 60 tot 65 jaar bij mensen – kregen tien maanden lang maandelijks een dosis psilocybine. Aan het eind van die periode leefde nog 80 procent van de behandelde muizen, tegenover slechts 50 procent in de controlegroep.

Hoewel het onderzoek niet systematisch keek naar uiterlijke kenmerken van veroudering, viel het onderzoekers wel op dat de muizen met psilocybine minder tekenen van ouderdom vertoonden. Hun vacht zag er beter uit en ze hadden minder witte haren.

Niet alleen langer leven, maar ook beter

“Deze studie levert sterke aanwijzingen dat psilocybine bijdraagt aan gezonder ouder worden, dus niet alleen langer leven, maar ook met meer kwaliteit,” zegt arts Ali John Zarrabi van Emory University.

Toch is het nog te vroeg om psilocybine als wondermiddel te beschouwen. De onderzoekers benadrukken dat er vervolgonderzoek nodig is: wat is de ideale dosis? Op welke leeftijd moet je beginnen? En wat zijn de langetermijneffecten bij mensen? Maar het zou dus zomaar eens ooit in je medicijnkastje kunnen belanden.