Veel mensen doen te lang met hun lakens

Wanneer heb je voor het laatst je bed verschoond? Als je je dat afvraagt, is het waarschijnlijk al een tijdje geleden. Maar hoe vaak moet je je beddengoed verschonen? En moet het in warmere maanden vaker?

Het goede nieuws eerst: het hoeft niet twee keer per week, zelfs in de warmere maanden niet. Vers gewassen beddengoed voelt goed. Maar o je ze in de zomer vaker moet verschonen dan in de winter hangt ook af van je eigen gewoonten, volgens de Duitse vereniging voor persoonlijke verzorging en wasmiddelen (IKW). Bijvoorbeeld ben je 's nachts naakt? En hoe schoon ben je als je gaat slapen

Mensen die bijvoorbeeld naakt slapen, moeten hun beddengoed minstens één keer per week verschonen - en niet alleen de dekbedovertrekken en kussenslopen, maar ook de lakens. Hetzelfde geldt voor mensen die 's nachts hevig transpireren of een huisstofmijtallergie hebben. U brengt immers gemiddeld acht uur in bed door: "Gedurende deze tijd scheidt u lichaamsvloeistoffen af," zegt slaaparts Markus Specht in Die Welt

Het menselijk lichaam scheidt 's nachts ongeveer één tot anderhalve liter vocht uit. Daarnaast laten we vaak huidschilfers, vuil, stof en mogelijk crème- of make-upresten achter in bed. Dit ruikt op een gegeven moment niet meer lekker en "ziekteverwekkers kunnen zich ook steeds meer verspreiden," zegt Specht. Zelfs als je een pyama draagt, moet je je beddengoed om de twee weken verschonen.

Maar niet iedereen volgt deze aanbeveling op, zoals blijkt uit een representatieve enquête van marktonderzoeksinstituut GfK. Volgens het onderzoek verschonen ongeveer vier op de tien Duitsers hun beddengoed minder vaak dan aanbevolen. Vermoedelijk wijken de Nederlandse cijfers daar niet veel vanaf. Ongeveer 33 procent geeft aan dit slechts één keer per maand te doen. Ongeveer zes procent wacht twee tot drie maanden met het verschonen van hun beddengoed - en ongeveer één procent laat zelfs nog meer tijd verstrijken.

Overigens kan gekleurd beddengoed het beste gewassen worden met een kleurwasmiddel op maximaal 60 graden. Voor wit beddengoed raadt de vereniging 40 graden aan - en heavy-duty of universeel wasmiddel. Mensen met een huisstofmijtallergie moeten hun beddengoed indien mogelijk op 95 graden wassen, adviseert de Techniker Krankenkasse. Niet vergeten: Kussens en bedden zelf worden ook vuil door dagelijks gebruik - en moeten regelmatig gewassen of gereinigd worden.