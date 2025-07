Je telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staan

Vergeet je om je smartphone op vliegtuigstand te zetten, of wil je tijdens de vlucht gebruikmaken van wifi aan boord? Kijk uit, want voor je het weet krijg je een pijnlijke sms van je provider: je bent buiten je bundel gegaan. Een paar seconden zonder vliegtuigstand kunnen je tot wel 60 euro kosten.

Steeds meer vliegtuigmaatschappijen bieden wifi aan via satellietverbindingen. Superhandig voor wie nog snel wat mailtjes wil wegwerken of series wil streamen. Maar dat is niet alleen maar goed nieuws: zodra je je telefoon uit vliegtuigstand haalt, gaat die automatisch op zoek naar een netwerk. En hoog in de lucht is dat vaak een duur satellietnetwerk, waarschuwt consumentenplatform Radar.

Ongemerkt

Volgens Vodafone-woordvoerder Nina Ribberink gaat het vaak ongemerkt: “In dat geval kan het gebeuren dat je telefoon ongemerkt verbinding maakt met een satellietnetwerk. Voor een verbinding via zo’n netwerk gelden fors hogere tarieven dan die van gewone netwerken binnen de EU. En deze kosten vallen buiten de bundel.” En dan gaat de meter tikken, met soms meer dan 8 euro per MB.

Wat het extra zuur maakt: je hoeft niet eens actief te internetten om kosten te maken. Denk aan automatische updates, e-mail die wordt gesynchroniseerd of apps die op de achtergrond data binnenhalen. Voor je het weet, zit je aan de maximale buitenbundellimiet van 60,50 euro.

Mobiele data

Vodafone stuurt een waarschuwing zodra je verbinding maakt met zo’n netwerk, maar die melding komt soms te laat. “Wij adviseren onze klanten om, zodra ze aan boord gaan, hun toestel in vliegtuigstand te zetten. Op die manier wordt ook dataroaming uitgeschakeld”, zegt Ribberink. “Wil je toch wifi gebruiken, dan kun je dat beter handmatig aanzetten terwijl het toestel gewoon in vliegtuigstand blijft. Zo voorkom je onverwachte kosten.”