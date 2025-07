20 signalen dat je een narcist bent (zonder dat je het doorhebt)

Iedereen kent wel iemand die altijd het hoogste woord heeft, graag bewondering krijgt, of zijn/haar eigen belang vooropstelt.

Narcistische persoonlijkheidstrekken kunnen zich uiten in een overdreven gevoel van eigenwaarde, een constante behoefte aan bewondering, en een hardnekkig gebrek aan inlevingsvermogen. Recent onderzoek wijst bovendien uit dat narcisten erg gevoelig zijn voor sociale buitensluiting, en negatieve reacties snel als persoonlijke aanval ervaren. Het draait niet altijd om arrogantie; ook slachtoffergedrag of passieve agressie kunnen tekenen zijn van (covert) narcisme

De officiële diagnose (NPD) kent negen criteria, maar ook zonder die diagnose kan iemand problematisch narcistisch gedrag vertonen, zoals manipulerend optreden, overdrijven van eigen prestaties, exploitatie van anderen en het neerkijken op mensen die ‘minder belangrijk’ zijn. Typisch zijn opmerkingen waarin anderen klein worden gemaakt, of situaties waar een duidelijke behoefte aan bewondering en bevestiging overheerst. Sommige narcisten presenteren zich als charmant en geweldig in het begin, maar blijken later vooral geïnteresseerd in hun eigen behoeften, waardoor persoonlijke grenzen gemakkelijk worden overschreden.