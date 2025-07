De zoon van deze B&B Vol liefde-deelnemer stond terecht voor poging tot doodslag

Op Facebook heeft een moeder zich uitgesproken wier zoon zwaar is mishandeld door de zoon van Eveline, die een B&B runt in Italië en dit seizoen meedoet aan B&B Vol liefde.

In eerste instantie is haar zoon veroordeeld voor poging tot doodslag, in hoger beroep is dat zware mishandeling en geweldspleging geworden, meldt Eveline zelf. Het slachtoffer was een goede vriend van de familie. Haar zoon was ten tijde van het incident nog minderjarig. Hij kreeg een taakstraf.

De moeder van het slachtoffer vindt dat Eveline niet had mogen meedoen aan het programma. Ze zou al eerder deelnemen, maar omdat de rechtszaak toen nog liep vond RTL het ongepast om haar toe te laten. Nu is de zaak afgerond en mag ze alsnog meedoen. Maar de moeder vindt het hypocriet van RTL dat Eveline nu alsnog te zien is.