Importheffingen VS kosten Volkswagen 1,3 miljard euro

WOLFSBURG (ANP) - De Amerikaanse importheffingen hebben het Duitse autoconcern Volkswagen in de eerste helft van dit jaar 1,3 miljard euro gekost. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De winst is hierdoor met ruim een derde gedaald.

Volkswagen, waar ook merken als Porsche, Audi en Škoda onder vallen, boekte het afgelopen halfjaar een omzet van ruim 158 miljard euro, iets minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg bijna 4,5 miljard euro, tegen ruim 7,2 miljard euro in de eerste helft van 2024.

De VS belasten de import van auto's die buiten het land worden gemaakt sinds april met een heffing van 25 procent. Volkswagen maakte eerder al bekend het afgelopen kwartaal aanzienlijk minder auto's te hebben verkocht in Noord-Amerika. Begin dit jaar werden meer auto's verkocht in die regio, maar toen waren de importheffingen nog niet van kracht.