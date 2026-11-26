Wie in het voorjaar van 2026 een huis kocht in Portugal, trof een heel andere markt dan een jaar eerder. Koopwoningen waren er in het tweede kwartaal gemiddeld 16,5 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Daarmee liep Portugal voorop in de Europese Unie. In Nederland stegen de prijzen met 4,3 procent, iets minder dan het EU-gemiddelde van 4,7 procent.

Wat betekent dat verschil in euro’s? Neem voor beide landen een woning van 300.000 euro als rekenvoorbeeld. Volgt die woning precies de landelijke prijsontwikkeling, dan komt er in Portugal in één jaar 49.500 euro bij. In Nederland is dat 12.900 euro. Hetzelfde vertrekpunt, maar een verschil van 36.600 euro.

Spanje stijgt, Frankrijk daalt

Niet alleen in Portugal liepen de prijzen hard op. Bulgarije volgde met een stijging van 15,5 procent en Litouwen met 14,3 procent. Ook in Spanje werden koopwoningen flink duurder: plus 12,1 procent. Net over de Franse grens was de richting omgekeerd. Daar lagen de prijzen gemiddeld 0,8 procent lager dan een jaar eerder.

Ook dichter bij huis valt het verschil op. Nederland zat weliswaar onder het EU-gemiddelde, maar de huizenprijzen stegen hier ruim twee keer zo snel als in België, waar er 2,1 procent bij kwam. In Duitsland bleef de stijging beperkt tot 0,6 procent. Van de EU-landen met vergelijkbare cijfers noteerden er drie een daling: naast Frankrijk waren dat Luxemburg (−2,2 procent) en Finland (−2,7 procent).

Wat de kaart wel en niet vertelt

De kaart laat zien waar huizen snel duurder worden, niet waar ze het duurst zijn. De percentages gaan over de verkoopprijzen van nieuwe én bestaande koopwoningen, niet over de bedragen die verkopers in hun advertentie vragen. Voor Griekenland ontbreekt een vergelijkbaar cijfer: de aparte kleur op de kaart betekent dus niet dat de prijzen er stilstonden.

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