De meningen over stamppot zuurkool zijn sterk verdeeld: je vindt het fantastisch lekker of je vindt het helemaal niks. Wat we in ieder geval wél met zekerheid kunnen zeggen is dat een bord van dit oud-Hollandse goedje al gauw meer dan de helft van het zout bevat, dat je op een dag mag hebben. Rode kool heeft dat probleem niet, maar de pot uit de supermarkt heeft weer andere nadelen. Kijken we naar vitamines, dan wint rode kool de tweestrijd.

Rode kool heeft ruim twee keer zoveel vitamine C

In 100 gram rauwe rode kool zit 57 milligram vitamine C, blijkt uit de voedingstabel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, USDA FoodData Central . Zuurkool komt volgens de Consumentenbond op 25 milligram. Dat is minder, maar nog altijd meer dan de 10 milligram van gemiddelde rauwe groente. De vitamine C uit de witte kool blijft tijdens het zuren goed bewaard.

Rode kool levert ook meer vitamine K en kalium. Zuurkool heeft iets meer vezels: 2,9 tegen 2,1 gram per 100 gram. De melkzuurbacteriën breken die vezels al deels af, waardoor zuurkool wat makkelijker te verteren is dan rauwe kool, schrijft de Consumentenbond.

Het zout maakt het verschil

Voor zuurkool is veel zout nodig. In 100 gram zuurkool uit blik zit volgens de USDA 661 milligram natrium, ongeveer 1,7 gram zout. Rode kool heeft 27 milligram natrium.

In cijfers

6 gram: de maximale hoeveelheid zout per dag voor een volwassene.

de maximale hoeveelheid zout per dag voor een volwassene. 4 gram: zoveel zout zit er ongeveer in een portie van 250 gram zuurkool, uitgaande van de USDA-waarde.

zoveel zout zit er ongeveer in een portie van 250 gram zuurkool, uitgaande van de USDA-waarde. 75 milligram: de hoeveelheid vitamine C die je per dag nodig hebt.

Moet je op je bloeddruk of je nieren letten, eet zuurkool dan niet te vaak, raadt de Consumentenbond aan.

Zuurkool zit vol goede bacteriën?

Dat klopt niet altijd. Zuurkool ontstaat doordat melkzuurbacteriën de kool laten gisten. Of die bacteriën nog leven als de zuurkool op je bord ligt, verschilt per product. Zuurkool uit blik of pot is meestal verhit om hem houdbaar te maken. In een stamppot kook je hem nog eens mee.

Dode bacteriën laten wel stoffen achter die gezond kunnen zijn, schrijft Radar met het MDL Fonds, de stichting voor maag-, darm- en leverziekten. Meer over hoe gezond gefermenteerd voedsel is lees je in een eerder stuk.

Gefermenteerd voedsel kan helpen om dat evenwicht te behouden of te herstellen. - Isolde Besseling, MDL Fonds

En de rode kool uit de pot?

Rode kool uit pot of zak is vaak al op smaak gebracht met appel, azijn en suiker. Kijk op het etiket hoeveel suiker erin zit, of stoof een verse rode kool zelf met een appel en een scheutje azijn. Dan bepaal je zelf hoeveel suiker erbij gaat.

Zo maak je beide gezonder

Spoel zuurkool kort af in een vergiet. Je verliest wat smaak, maar ook een deel van het zout.

Zout de stamppot niet extra: de zuurkool en een rookworst brengen al genoeg mee.

Eet zuurkool ook eens rauw, door een salade of op brood. Verse zuurkool van de markt of uit het koelvak is vaak niet verhit.

Stoof rode kool kort met een deksel op de pan, zodat er meer vitamine C overblijft dan bij lang koken.

Afwisselen mag natuurlijk ook. Zuurkool heeft in de verhalen trouwens nog meer gaven: hij zou je zelfs minder verlegen maken

Meer weten?