India blijft handelsgesprekken voeren met de VS, zegt minister

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India en de Verenigde Staten blijven handelsgesprekken voeren, ondanks de gespannen relaties tussen de twee landen. De spanning is opgelopen nadat de Amerikaanse president Donald Trump India eerder deze maand hogere importheffingen dreigde op te leggen vanwege de import van Russische olie.

"De onderhandelingen lopen nog steeds" en de banden zijn niet verbroken, zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zaterdag tijdens een media-evenement in New Delhi. De Indiase handelsminister Piyush Goyal meldde daarnaast dat India de handelsrelaties met de VS "met een zeer open geest" en "een positieve kijk" benadert.

De handelsgesprekken tussen de VS en India liepen eerder vast na verschillende onderhandelingsrondes. Een paar weken geleden kondigde Trump aan de heffing op goederen uit India te verhogen van 25 naar 50 procent. De verhoging moet volgende week ingaan.