Britse politicus Farage bepleit massale deportaties

De voormalige Brexit-activist Nigel Farage heeft plannen voor "massale deportaties" van illegale immigranten die met bootjes op de Engelse kust landen. In een vraaggesprek met The Times zegt de leider van de partij Reform UK dat het land zich onder meer moet terugtrekken uit de Europese Conventie voor Mensenrechten en dat Londen bilaterale afspraken moet maken met betrokken landen over de repatriëring van migranten.

Farage wil volgens The Times opvangcentra voor circa 24.000 illegalen op vliegvelden. Daar zouden vijf vluchten per dag uitgevoerd moeten worden. Als dat plan faalt, zouden migranten kunnen worden ondergebracht op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan. Farage noemt het eiland Ascension dat ongeveer halverwege tussen Brazilië en West-Afrika ligt. Volgens Farage is "het doel van het voorstel massale deportatie". Hij stelt dat de enorme aantallen asielzoekers een enorme crisis en volkswoede veroorzaken. In het VK zijn zaterdag meerdere betogingen gepland tegen immigratie.

Afgelopen jaar kwamen 37.000 illegalen in bootjes over het Kanaal naar Engeland. Dat was een kwart meer dan het jaar ervoor. In het Verenigd Koninkrijk groeit de weerstand tegen illegale immigratie. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Oxford heeft tot dusver circa twee derde van de mensen die met bootjes over het Kanaal kwam, met succes asiel aangevraagd. Slechts 3 procent is gedeporteerd.

Reform UK kreeg in de laatste verkiezingen 14 procent van de stemmen, maar door het districtenstelsel slechts 5 van de 650 parlementszetels.