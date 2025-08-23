ECONOMIE
Bewindslieden NSC worden eerst tijdelijk vervangen

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 14:24
anp230825087 1
DEN HAAG (ANP) - De negen vertrokken demissionaire bewindslieden van NSC worden in eerste instantie tijdelijk vervangen door collega-ministers van de VVD en BBB, de twee overgebleven partijen van het kabinet onder leiding van de partijloze Dick Schoof.
Zoals vrijdag al duidelijk werd, neemt Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) voorlopig waar als minister van Buitenlandse Zaken. Justitieminister David van Weel (VVD) krijgt tijdelijk Binnenlandse Zaken onder zijn hoede. Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei, VVD) krijgt het ministerie van Onderwijs erbij.
Sociale Zaken gaat naar BBB-minister en vicepremier Mona Keijzer, laat de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag weten. En Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) voert het tijdelijke beheer over het ministerie van Volksgezondheid.
Later zullen de posten definitief worden verdeeld. Het is voor bewindspersonen vrijwel niet te doen om twee ministeries te runnen.
