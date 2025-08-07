India niet bereid tot deal over landbouw in handelsstrijd met VS

NEW DELHI (ANP/AFP) - India is niet bereid om compromissen te sluiten over de landbouwsector in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. Dat zei de Indiase premier Narendra Modi donderdag. Modi reageerde op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de importheffingen op Indiase goederen te verhogen naar 50 procent.

Trump kondigde woensdag een extra importheffing op India aan van 25 procent vanwege de import van Russische olie. De extra heffing moet over 21 dagen ingaan. Vorige week kwam de Amerikaanse president al met een heffing van 25 procent voor India, die donderdag is ingegaan. Met de extra heffing tegen de belangrijke handelspartner van Rusland wil Trump Moskou onder druk zetten om de oorlog met Oekraïne te beëindigen.