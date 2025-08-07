ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India niet bereid tot deal over landbouw in handelsstrijd met VS

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 12:18
anp070825094 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - India is niet bereid om compromissen te sluiten over de landbouwsector in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. Dat zei de Indiase premier Narendra Modi donderdag. Modi reageerde op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de importheffingen op Indiase goederen te verhogen naar 50 procent.
Trump kondigde woensdag een extra importheffing op India aan van 25 procent vanwege de import van Russische olie. De extra heffing moet over 21 dagen ingaan. Vorige week kwam de Amerikaanse president al met een heffing van 25 procent voor India, die donderdag is ingegaan. Met de extra heffing tegen de belangrijke handelspartner van Rusland wil Trump Moskou onder druk zetten om de oorlog met Oekraïne te beëindigen.
Vorig artikel

Bel van Maarten van Rossem krijgt ereplek in Beeld & Geluid

Volgend artikel

VK houdt voor het eerst bootmigranten aan na deal met Frankrijk

POPULAIR NIEUWS

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld