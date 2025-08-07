VK houdt voor het eerst bootmigranten aan na deal met Frankrijk

LONDON (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft de eerste migranten vastgezet die vanuit Frankrijk aan land zijn gekomen, heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Die actie vloeit voort uit de migratiedeal tussen Frankrijk en het VK, die dinsdag van kracht is geworden.

Het is niet duidelijk hoeveel migranten zijn opgepakt. Volgens het Britse ministerie worden ze "in de komende weken uitgezet".

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een migratiepact gesloten om het aantal mensen dat illegaal het Kanaal oversteekt te verminderen. Volgens schattingen gaat het om honderden mensen per week. In ruil voor elke naar Frankrijk teruggestuurde migrant mag één vluchteling onder bepaalde voorwaarden asiel aanvragen in het VK. De overeenkomst geldt tot juni 2026 en heet "One in, one out".