Bel van Maarten van Rossem krijgt ereplek in Beeld & Geluid

HILVERSUM (ANP) - De bel die Maarten van Rossem 12,5 jaar heeft gebruikt in kijkcijferhit De Slimste Mens heeft een plek gekregen in de collectie van het Instituut Beeld & Geluid in Hilversum.

De eenmansjury van het programma gebruikte het belangrijke accessoire tijdens de uitzendingen als hij een belangrijke gedachte of mening wilde delen met presentator Philip Freriks. Van Rossem, die inmiddels afscheid heeft genomen van het programma, gebruikte deze bel vanaf de eerste uitzending dat hij in zijn stoel zat als jurylid.

De bel heeft donderdagochtend een plek gekregen in het demonstratiedepot van Beeld & Geluid. Dit is de ruimte waar bezoekers tijdens rondleidingen langsgaan. In het depot zijn onder meer ook de originele pop van Meneer De Uil, het kostuum dat Chantal Janzen droeg tijdens het Eurovisie Songfestival en de trui en de mok van RTL-coryfee Jan de Hoop te zien.

Beeld & Geluid laat weten "erg blij" te zijn met de nieuwe toevoeging aan de collectie. Van Rossem zelf was overigens niet aanwezig toen de bel in een vitrinekast werd geplaatst. Van Rossem wordt dit najaar opgevolgd als jurylid door Paulien Cornelisse. KRO-NCRV laat desgevraagd weten dat zij in haar nieuwe functie geen gebruik zal maken van een bel.