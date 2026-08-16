India wil dat oliebedrijven lpg-productie flink opvoeren

NEW DELHI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - India wil dat de productie van vloeibaar petroleumgas (lpg) in het land flink wordt verhoogd. Voor Indiase huishoudens is lpg een belangrijke brandstof om mee te koken, maar de import ervan raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. Daardoor kreeg het land te maken met een groot tekort aan lpg.

De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven die naar ruwe olie zoeken deze week opgedragen "alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen" om de lpg-productie op te voeren tot boven de huidige minimumniveaus. India wil dat de sector 63.810 ton per dag kan produceren. Er zijn maximale productiedoelstellingen opgelegd aan afzonderlijke raffinaderijen. De raffinaderij van Reliance Industries die zich richt op de binnenlandse markt, heeft met 18.000 ton per dag de grootste doelstelling gekregen.

Voor de oorlog haalde India zo'n 90 procent van zijn lpg uit het Midden-Oosten.