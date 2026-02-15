India wil grote datastad ontwikkelen vanwege opmars AI

NEW DELHI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - India wil een grote datastad ontwikkelen vanwege de wereldwijde opmars van kunstmatige intelligentie. Dat heeft de minister van informatietechnologie van de deelstaat Andhra Pradesh tegen persbureau AFP gezegd, voorafgaand aan de internationale AI-top die maandag in New Delhi begint.

De havenstad Visakhapatnam wordt nu gepresenteerd als knooppunt voor onderzeese internetkabels die India met Singapore verbinden. De datastad moet volgens minister Nara Lokesh een straal van 100 kilometer krijgen.

"De AI-revolutie is hier, daar is geen twijfel over mogelijk. Als natie hebben we besloten dat we die moeten omarmen", zei Lokesh. De deelstaat heeft volgens hem investeringsafspraken ter waarde van 175 miljard dollar (ongeveer 147,4 miljard euro) veiliggesteld, verspreid over 760 projecten. Zo kondigde Google vorig jaar aan 15 miljard dollar te investeren in een AI-hub in dezelfde stad. Dat moet de grootste AI-hub van Google buiten de Verenigde Staten worden.