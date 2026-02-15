ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buitenlandchef: EU wil Oekraïne nog geen toetredingsdatum geven

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 11:12
anp150226062 1
MÜNCHEN (ANP) - De Europese Unie wil nog geen datum noemen waarop Oekraïne EU-lid kan worden, denkt buitenlandchef Kaja Kallas. Oekraïne wil een datum vastleggen in een vredesregeling met Rusland, waarover nu wordt onderhandeld. Het land ziet dat als een van de 'veiligheidsgaranties' die het tegen Rusland moeten beschermen.
"Mijn indruk is dat de lidstaten nog niet klaar zijn om een concrete datum te geven", zei Kallas op de grote veiligheidsconferentie in München. "Er is nog veel werk dat gedaan moet worden."
Zelensky drong er zaterdag in München opnieuw op aan dat de EU afspreekt dat Oekraïne volgend jaar toetreedt. Het kandidaat-land werkt daar volgens hem in een ijltempo naartoe en denkt dan aan de vele voorwaarden te kunnen voldoen. Als het tot een vredesakkoord met Rusland zou komen zonder afspraak over EU-toetreding, zal Rusland er nadien alles aan doen om die te dwarsbomen, vreest Zelensky.
loading

POPULAIR NIEUWS

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

149300257_m

Autobatterijen worden steeds goedkoper

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

Loading