ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Industrie in Nederland verwacht minder te investeren in 2026

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 6:30
anp170626135 1
DEN HAAG (ANP) - Industriële producenten verwachten in 2026 ongeveer 3 procent minder te investeren in gebouwen, machines, vervoermiddelen en computers dan in 2025. Dat blijkt uit een enquête van het CBS onder bedrijven. Investeringen zijn een belangrijke pijler voor economische groei.
De (basis)metaalproductenindustrie verwacht in 2026 19 procent minder te investeren dan in 2025. Dat komt mede doordat er in 2025 al grote investeringen in de sector werden gedaan. Producenten van hout en ondernemers in de elektronische en machine-industrie verwachten ongeveer 10 procent minder te investeren.
De meubelindustrie gaat daarentegen naar verwachting meer investeren. In 2026 zou dat tot 33 procent meer kunnen zijn. Ook ondernemers uit raffinaderijen en de chemische industrie en bouwmaterialen verwachten meer te gaan investeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

Scherm­afbeelding 2026-06-17 om 06.44.22

Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

Sectorvergelijking_2030-1

De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

Loading