Energiebedrijven willen meer CO2 verwijderen, milieuclub kritisch

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven uit de energie en industrie ondertekenen donderdag een intentieverklaring om in Nederland meer CO2 te verwijderen. Het gaat onder meer om de uitbaters van kolencentrales RWE, Uniper en Onyx Power. Milieuorganisatie Comité Schone Lucht (CSL) is kritisch over de vrijwillige afspraken.

Bij CO2-verwijdering wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer gehaald en voor lange tijd opgeslagen. Dat kan door het broeikasgas tijdelijk op te slaan in bijvoorbeeld bossen of op een langdurige manier, zoals diep onder de grond. De ondertekenaars willen met het zogenoemde Nederlandse Pact voor CO2-verwijdering samenwerken aan een verantwoord systeem voor CO2-verwijdering in Nederland. De partijen willen onder meer meetbare en verifieerbare CO2-verwijdering mogelijk maken en de ontwikkeling en opschaling van technologieën ondersteunen. Daarbij willen ze alleen gebruikmaken van gecertificeerde duurzame biomassareststromen.

CSL-directeur Fenna Swart stelt dat de verklaring "een fundamenteel verkeerde richting" kiest. "Dit pact presenteert CO2-verwijdering als klimaatoplossing, maar in werkelijkheid gaat het om het verlengen van de levensduur van kolencentrales via biomassa. Dat leidt niet tot minder uitstoot, maar tot verschuiving van emissies en extra druk op bos en biodiversiteit wereldwijd."

Kritiek

De milieuorganisatie uit ook kritiek op een techniek die in de intentieverklaring wordt geprezen. Bij die techniek, BECCS, wordt biomassa verbrand en de vrijkomende CO2 afgevangen en opgeslagen. Maar BECCS levert volgens CSL geen echte CO2-verwijdering op, "omdat emissies in de keten van houtkap, pelletproductie, transport en energieverbruik bij afvang en opslag onvoldoende worden meegerekend".

Het pact benadrukt volgens RWE dat Nederland vol moet inzetten op energiebesparing en directe emissiereductie in de industrie om de klimaatdoelen te halen. "Maar om deze doelstellingen te behalen is naast emissiereductie ook aantoonbare, permanente CO2-verwijdering noodzakelijk", aldus een woordvoerster. "In het pact staan een aantal kernprincipes die wat ons betreft de basis vormen van een verantwoord systeem, waaronder dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame grondstoffen, conform EU- en Nederlandse eisen. Wij zijn ervan overtuigd dat permanente CO2-verwijdering, uitgevoerd binnen heldere grenzen en met volledige transparantie, essentieel is voor het realiseren van klimaatdoelen, energiezekerheid en een concurrerende Nederlandse economie."