ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het noodwatersysteem van €31 miljoen draait voor het eerst op volle kracht

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 01 augustus 2026 om 12:55
schermafbeelding_2025-07-28_094859
Bij De Meern staat een gemaal met de naam De Aanvoerder water de verkeerde kant op te duwen: uit het Amsterdam-Rijnkanaal, via de Leidse Rijn en de Oude Rijn, richting de kust. Dat is de bedoeling. Zonder die tegendruk kruipt zout zeewater het Groene Hart in en wordt het water bij Gouda te zilt om er nog onbeperkt water in te laten.
Sinds 16 juli draait dat stelsel voor het eerst op maximale capaciteit: 15.000 liter zoet water per seconde.
Het heet de Klimaatbestendige Wateraanvoer, kortweg KWA. Geen buis en geen dam, maar een omkeerbaar netwerk van 85 kilometer riviertjes, kanalen en poldersloten in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, plus gemalen en sluizen. Verzilt de gebruikelijke inlaat bij Gouda, dan gaat die voordeur grotendeels dicht en de achterdeur bij Bodegraven open. Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard worden zo van zoet water voorzien — met daarin de bollenteelt, de boomkwekerijen, de veenkades en de innamepunten van drinkwaterbedrijven.
Vorig jaar werd de uitbreiding opgeleverd: tien jaar werk, tien projecten, drie routes, een verdubbeling van 7 naar 15 kubieke meter per seconde. Kosten: 31 miljoen euro uit het Deltafonds.
De opbouw van deze zomer leest als een thermometer. Op 30 juni ging het systeem aan met 7.000 liter per seconde, op 9 juli naar 11.000, op 16 juli naar de volle 15.000. Diezelfde dag kondigde het kabinet een feitelijk watertekort af, niveau 2 van de vier, voor het eerst sinds 2022. Een dag later zette Rijkswaterstaat stuw Hagestein gedeeltelijk open.
En toen bleek het maximum niet genoeg. Sinds 29 juli houdt Rijnland extra water vast in de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwe Driemanspolder, om het moment dat er mogelijk verzilt water ingelaten moet worden een week tot tien dagen uit te stellen. Er is geen knop meer om verder aan te draaien.
Je kraan valt niet droog: Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven melden dat de droogte nu geen gevolgen heeft voor de drinkwatervoorziening. Wat schuift, is de marge. PWN monitort extra omdat het zoutgehalte in het IJsselmeer tussen 100 en 160 milligram per liter schommelt, met af en toe een korte innamestop.
Gemaal De Aanvoerder werd in 1989 gebouwd voor eens per tien jaar. De praktijk: 1993, 2003, 2011, 2018, 2022 en nu 2026. Het neerslagtekort staat op circa 236 millimeter en augustus moet nog komen. Dertig miljoen blijkt geen eindbedrag, maar een aanbetaling.
Meer weten?

Lees ook

Wat als de droogte nóg erger wordt? Dit gebeurt er als Nederland ‘niveau 3’ afkondigt — en dat is sinds 2003 niet meer voorgekomenWat als de droogte nóg erger wordt? Dit gebeurt er als Nederland ‘niveau 3’ afkondigt — en dat is sinds 2003 niet meer voorgekomen
Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregelsAlarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels
Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomerHet water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2754121253

Zoveel spaargeld heb je nodig als buffer - per leeftijd?

shutterstock_2608441979

Zoveel kost een zorgverzekering in Spanje, Portugal of Frankrijk als 60-plusser — nu het CAK wegvalt

generated-image (3)

Deze 9 producten in je koelkast zijn nog prima ná de houdbaarheidsdatum

188992816_m

De drang om je kinderen een onvergetelijke vakantie te geven: 'Je bent niet hun eventmanager'

ANP-564625574

Waarom Ceuta juist nu ontploft

ANP-564633457

Bijna 4 op de 10 Marokkaanse jongeren staat langs de kant — dit verklaart de zwemtocht naar Ceuta

Loading