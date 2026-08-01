Landelijk vuurwerkverbod is nu van kracht: dit mag nog wél, dit niet meer — en zóveel kost het als je wordt gepakt

Vanaf vandaag is het afsteken van gewoon consumentenvuurwerk verboden. Niet alleen met oud en nieuw, maar het hele jaar door. Wie nog een doos cakes op zolder heeft staan, is per direct in overtreding.

De Wet veilige jaarwisseling treedt op 1 augustus 2026 in werking, een jaar nadat de Eerste Kamer instemde. Daarmee wordt de jaarwisseling 2026-2027 de eerste waarin particulieren niets meer de lucht in mogen sturen. Een deel van de Tweede Kamer wilde uitstel, maar vond daarvoor geen meerderheid.

Wat mag nog wél

Het verbod treft alles vanaf categorie F2: cakes, compoundboxen, grote fonteinen en grondbloemen. Wat overblijft is F1-vuurwerk — sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en kleine fonteintjes, toegestaan vanaf 12 jaar en het hele jaar door. Dat is geen Haagse mildheid maar Europees recht: de Pyrorichtlijn staat een verbod op deze categorie niet toe. Professionele shows blijven mogelijk.

Zwaar knalvuurwerk was al sinds 2020 verboden. Wat nu verdwijnt, is precies het vuurwerk dat de gemiddelde Nederlander als ‘normaal’ beschouwde.

Eén smalle uitzondering

Burgemeesters mógen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen met een aantoonbare lokale binding. Dan geldt: maximaal 200 kilo verpakt F2-vuurwerk, afsteken alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur, en publiek op 15, 40 of 60 meter afstand — dezelfde eisen als voor professionals. In een dichtbebouwde wijk is zo’n terrein in de praktijk knap lastig te vinden.

Wie nog voorraad heeft, kan die in september en oktober inleveren. Er komen tijdelijke inleverpunten in ongeveer dertig gemeenten, zo verspreid dat niemand verder dan 45 minuten hoeft te rijden.

Zóveel kost het

Politie en boa’s handhaven. Het Openbaar Ministerie werkt met standaardbedragen uit een richtlijn van 2024, die nog is geschreven voor de oude situatie en dus nog kan worden herzien.

Overtreding Eerste keer Bij herhaling Consumentenvuurwerk in bezit, t/m 25 kg € 100 € 150 26 tot 50 kilo € 250 € 375 100 kilo of meer vanaf € 750 vanaf € 1.200 Afsteken buiten de toegestane tijd € 250 € 375 Illegaal F3-vuurwerk afsteken, per stuk € 600 € 600

Bij zwaar illegaal vuurwerk uit categorie F4 houdt de portemonnee op: al voor 1 tot 20 stuks eist het OM 90 uur taakstraf. En bij elke boete van € 100 of meer volgt een aantekening in het strafblad, wat een Verklaring Omtrent het Gedrag in de weg kan zitten.

Wie de inleverdagen laat schieten, houdt vanaf november alleen nog een strafbaar feit in de schuur.

Zesentwintig Limburgse burgemeesters waarschuwden vorige maand al dat ze problemen voorzien met de handhaving. Een verbod dat op papier waterdicht is, moet op 31 december om drie uur ’s nachts in elke straat tegelijk worden gehandhaafd. De komende vijf maanden wijzen uit of Nederland een stillere jaarwisseling krijgt, of vooral een illegalere.

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