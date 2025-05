Inflatie China opnieuw gedaald door zwakke economie

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in april voor de derde maand op rij gedaald onder druk van de zwakke binnenlandse economie. Zo worstelt China met een crisis op de vastgoedmarkt en hoge jeugdwerkloosheid. Daar komt nog de handelsoorlog met de Verenigde Staten bovenop.

De inflatie zakte in april met 0,1 procent in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Chinese statistiekbureau. Ook in februari en maart ging het om een daling met 0,1 procent. De overheid heeft maatregelen genomen om de binnenlandse vraag te versterken, bijvoorbeeld door renteverlagingen en versoepelde kapitaaleisen voor banken zodat die meer krediet verstrekken.

Economen denken dat het prijspeil in de tweede economie van de wereld nog verder onder druk kan komen te staan door de handelsoorlog met de VS. Chinese bedrijven kunnen meer goederen gaan afzetten op de binnenlandse markt om de hoge Amerikaanse heffingen te ontlopen. Dat kan weer zorgen voor extra prijsconcurrentie, wat neerwaartse gevolgen heeft voor de inflatie.