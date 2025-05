Minister Pakistan ontkent overleg nucleaire raad

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - De Pakistaanse defensieminister Khawaja Asif ontkent dat de raad die over onder meer het nucleaire arsenaal gaat, bijeen is gekomen. Functionarissen zeiden dat premier Shehbaz Sharif had opgeroepen tot een spoedoverleg na het oplopen van spanningen met buurland India.

Pakistan en India, die allebei over kernwapens beschikken, vielen elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag aan met raketten. "Er heeft geen vergadering plaatsgevonden", aldus de minister tegen ARY TV. Hij voegde eraan toe dat er ook geen vergadering gepland staat.

Pakistan heeft na de Indiase aanvallen besloten zijn luchtruim tijdelijk dicht te houden. "Het Pakistaanse luchtruim blijft gesloten voor alle soorten vluchten tot zondag 00.00 uur", staat in een verklaring.