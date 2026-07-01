Inflatie daalt tot 2,9 procent in juni door lagere energieprijzen

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in juni 2,9 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee flink afgenomen vergeleken met de 3,5 procent in mei.

Het inflatiecijfer zou eigenlijk woensdagochtend om 06.30 uur worden gepubliceerd, maar werd door een technische storing bij het CBS uitgesteld. De storing was het gevolg van werkzaamheden in een datacentrum in Almere. De werkzaamheden hebben te maken met de brand die vorige maand uitbrak in het datacentrum. Ook toen kampte het CBS met een storing.