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Doden bij uitslaande brand in flat in Antwerpen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 12:16
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ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Bij een grote brand in een flat in het Belgische Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Ook zouden enkele mensen zwaargewond zijn geraakt. Onduidelijk is nog om hoeveel slachtoffers het gaat.
Op beelden is te zien hoe zwarte rook opstijgt uit het pand ten westen van de Schelde. De politie in Antwerpen meldt dat een waarschuwing is uitgegaan en is opgeschaald. Ook werd het zogenoemde medisch interventieplan afgekondigd, om mogelijke overbelasting van ziekenhuizen voor te zijn.
De brand brak volgens de brandweer uit op de achtste verdieping van het pand. In het pand wonen circa tweehonderd mensen. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers in het pand. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.
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