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Inflatie eurozone naar 3,8 procent, hoogste niveau sinds 2023

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8 procent op jaarbasis, aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Daarmee ligt de inflatie op het hoogste niveau sinds september 2023.
In augustus was de inflatie 3,2 procent. In februari, voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 1,9 procent. Door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de olieprijzen sterk gestegen. De gemiddelde Europese dieselprijs klom vorige maand naar een record.
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