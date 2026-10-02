Vierde tijd Verstappen in tweede vrije training GP in Maleisië

SEPANG (ANP) - Max Verstappen heeft de vierde tijd genoteerd in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zette in zijn Red Bull een tijd van 1.37,785 neer. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) was in het warme Sepang de snelste: 1.37,528.

Hoewel de verwachting was dat het zou gaan regenen, bleef het vrijwel droog op het circuit van Sepang. Verstappen, die 's ochtends in de eerste vrije training de beste tijd had gereden, kwam een paar uur later opnieuw goed voor de dag.

De Nederlander reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde, ondanks het feit dat hij even later klaagde over zijn zitpositie in de cockpit. Leclerc, Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, en Lando Norris (McLaren) doken daarna op zachte banden onder zijn tijd.

De GP van Bahrein werd eerder dit jaar vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië.