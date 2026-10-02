Alleenstaandeouderenkorting: geen € 540 extra op je rekening, wel minder belasting

Wie de koppen leest, denkt dat alleenstaande AOW'ers in 2026 zomaar € 540 extra krijgen. Dat valt tegen, en tegelijk mee. De alleenstaandeouderenkorting is geen bonus die op je rekening verschijnt, maar een korting op de belasting die je toch al betaalt. En voor 2027 ligt er alweer een kleine verhoging klaar.

Wat is het precies?

De alleenstaandeouderenkorting is een heffingskorting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. In 2026 bedraagt ze € 540, tegen € 531 in 2025. Er hangt geen inkomensgrens aan: wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt het volledige bedrag, of je nu een klein of een fors pensioen hebt.

Dat is anders dan bij de gewone ouderenkorting. Die is in 2026 maximaal € 2.067 bij een verzamelinkomen tot en met € 46.002; daarboven wordt afgebouwd en is nul boven € 59.782. Alleenstaanden krijgen de twee kortingen naast elkaar.

De € 540 is geen bonus op je rekening, maar een lagere belasting op wat je toch al betaalt.

Wie heeft er recht op?

Bepalend is niet of je alleen woont, maar of je een AOW-uitkering voor alleenstaanden krijgt of daar recht op hebt. Ook wie die situatie maar een deel van het jaar had, komt in aanmerking.

Drie groepen die het makkelijk over het hoofd zien:

Wie vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde en daardoor geen volledige AOW opbouwde.

Erkend gemoedsbezwaarden, die om dezelfde reden geen of geen volledige AOW krijgen.

Getrouwde AOW'ers die niet meer samenwonen omdat een van beiden in een verpleeg- of verzorgingshuis woont. Dan hebben beide partners recht op de korting.

Meestal vanzelf, maar niet altijd

In de meeste gevallen hoef je niets te doen. De korting loopt via je AOW-uitkering van de SVB en wordt bij de aangifte inkomstenbelasting definitief verrekend.

Bij een partner in een verpleeg- of verzorgingshuis kan de Belastingdienst dat niet altijd vaststellen. Je krijgt dan na je aangifte een bericht waarop je kunt reageren. Daarna krijg je de korting alsnog, en het jaar erop wordt ze automatisch toegepast. Twijfel je of je recht hebt op AOW voor alleenstaanden, dan kan de SVB uitsluitsel geven.

Weinig belasting, weinig korting

Een kanttekening die in de juichkoppen ontbreekt: de korting verlaagt alleen belasting die je verschuldigd bent. Betaal je weinig of geen inkomstenbelasting, dan kun je haar mogelijk niet volledig benutten. Die 'extra € 540' is dus een maximum, geen garantie.

Bepalend is niet of je alleen woont, maar of je recht hebt op AOW voor alleenstaanden.

Wat verandert er in 2027?

Het Belastingplan 2027 verhoogt de alleenstaandeouderenkorting naar € 547. De gewone ouderenkorting gaat juist omlaag: het maximum daalt van € 2.067 naar € 1.993. Wie als alleenstaande van beide kortingen het maximum krijgt, ziet het totaal van die twee dus zakken van € 2.607 naar € 2.540.

Dat is niet het hele verhaal, want ook andere tarieven en kortingen veranderen. Wat je netto overhoudt, hangt af van je totale inkomen. Bovendien is het Belastingplan nog een voorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer moet.

Alleenstaandeouderenkorting in het kort

2025: € 531, 2026: € 540, 2027 (voorstel): € 547

Geen inkomensgrens

Voorwaarde: (recht op) AOW voor alleenstaanden

Ook bij een partner in een verpleeg- of verzorgingshuis

Meestal automatisch via SVB en aangifte

Geen cadeautje dus, wel een korting die je niet moet laten liggen. Controleer bij je aangifte of hij is meegenomen.

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