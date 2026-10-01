Sneller lopen, sterkere spieren, slankere taille: dit supplement lijkt oudere mensen te verjongen

Onderzoekers van het Baylor College of Medicine in Amerika gaven ouderen het supplement GlyNAC, een combinatie van de stoffen glycine en N-acetylcysteïne (NAC). Met 24 ouderen was het een kleine studie, maar de resultaten zijn veelbelovend: na 16 weken waren opvallende verschillen te zien.

Wat veranderde er?

De ouderen die GlyNAC toegediend kregen:

- hadden een lagere bloeddruk;

- kregen een kleinere tailleomvang;

- liepen sneller.

Dat laatste is belangrijk. Looptempo geldt als een goede graadmeter voor de gezondheid op hoge leeftijd en hangt samen met een grotere kans om langer te leven. In de placebogroep zagen de onderzoekers geen verbeteringen.

Het ging om 24 oudere en 12 jongere volwassenen. De studie was gerandomiseerd en dubbelblind. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad The Journals of Gerontology: Series A.

Wat gebeurt er in je lichaam?

Het draait om twee dingen: de gezondheid van de mitochondriën herstellen en oxidatieve stress verminderen.

Mitochondriën zijn de energiecentrales van je cellen. Met de jaren werken ze minder efficiënt. In deze studie leek GlyNAC de mitochondriën van ouderen weer op het niveau van jonge mensen te brengen.

Oxidatieve stress ontstaat als vrije radicalen, schadelijke afvalstoffen, cellen en dna beschadigen. Je lichaam maakt een eigen antioxidant aan: glutathion. Dat neemt af naarmate je ouder wordt. GlyNAC bleek de tekorten aan glutathion aan te vullen en de oxidatieve stress bij ouderen te verlagen.

De onderzoekers zagen ook verbeteringen bij onder meer ontstekingen, insulineresistentie en de werking van de bloedvaten.

'Power of 3'

Hoofdonderzoeker Rajagopal Sekhar, hoogleraar geneeskunde aan Baylor, legt uit waarom het zo goed lijkt te werken: "Een van de intrigerende vragen is waarom er zoveel dingen tegelijk beter worden. Wij denken dat dat komt doordat drie stoffen samenwerken: glycine, cysteïne (uit NAC) en glutathion, en niet alleen glutathion. Glycine en cysteïne zijn op zichzelf al belangrijk voor gezonde cellen, en GlyNAC levert ze allebei."

Glycine en cysteïne zijn bovendien de bouwstenen van glutathion. "Wij denken dat de verbeteringen komen door het samenspel van glycine, NAC en glutathion. Dat noemen wij de 'Power of 3'."

Het grote raadsel blijft

Sekhar benadrukt dat er nog veel onbekend is: "Het corrigeren van verouderingskenmerken helpt mensen gezonder oud te worden. Maar we snappen nog niet goed waarom die kenmerken überhaupt ontstaan. Daarom bestond er tot nu toe geen bewezen oplossing uit gerandomiseerde studies bij mensen om die kenmerken te verbeteren of te herstellen."

Vervolgonderzoek niet even positief

Een onafhankelijke studie met 114 gezonde ouderen (gemiddeld 65 jaar) zag minder voordelen van GlyNAC. Deelnemers kregen twee weken lang het supplement in drie verschillende doseringen. Het glutathiongehalte in hun bloed steeg niet vergeleken met placebo, terwijl dat juist het hoofddoel van die studie was. Alleen bij een kleine groep met veel oxidatieve stress en weinig glutathion zagen de onderzoekers wel een stijging.

Die studie was korter en gebruikte andere doseringen, dus je kunt de uitkomsten niet één op één vergelijken met die van Sekhar. Wel laat het zien dat de gunstige effecten niet vanzelfsprekend zijn. Het supplement bleek in beide onderzoeken veilig en werd goed verdragen.

Bespreken met huisarts

In een kleinere Baylor-pilot, zonder placebogroep, namen de voordelen bovendien af nadat deelnemers 12 weken stopten met het supplement. Of GlyNAC mensen ook echt langer of gezonder laat leven, is nog niet onderzocht. Daarvoor zijn grotere en langere studies nodig, bij voorkeur door onafhankelijke onderzoekers.

Overweeg je GlyNAC te slikken? Bespreek het dan eerst met je huisarts, zeker als je medicijnen gebruikt of een aandoening hebt.