ING: bijna de helft van de huiseigenaren stelt verduurzaming uit

Economie
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 00:01
AMSTERDAM (ANP) - Bijna de helft van de Nederlandse huizenbezitters wacht met het verduurzamen van hun huis door onzekerheid over het overheidsbeleid. De meeste mensen vinden dat de overheid te weinig doet om dit te stimuleren. Dat meldt ING na onderzoek naar de motivaties en belemmeringen voor het verduurzamen van woningen onder ruim 1500 huiseigenaren.
Uit de studie komt ook naar voren dat kostenbesparingen, meer wooncomfort en het klimaat de belangrijkste redenen zijn om dit te doen. Hoge kosten, een lange terugverdientijd en wisselend of onduidelijk overheidsbeleid leiden er echter toe dat sommige huizenbezitters investeringen liever uitstellen.
ING noemt het afschaffen van de salderingsregeling als voorbeeld. Via deze regeling kunnen zij zelf opgewekte stroom wegstrepen tegenover hun energieverbruik. "Bijna één op de twee huiseigenaren zou direct zonnepanelen plaatsen als de salderingsregeling volledig wordt hersteld", stelt de bank.
Van alle ondervraagden vindt 63 procent dat de overheid te weinig doet om het verduurzamen van huizen te bemoedigen. Directeur Wonen Tom Degen bij ING denkt dat de overheid verduurzaming kan versnellen door duidelijke doelen te stellen. "Als we erin slagen om meer huizen in Nederland te verduurzamen dan is dat een win-win-win voor de huizenbezitter: een waardevoller huis, lagere lasten en meer wooncomfort", licht hij toe.
