Neergeschoten Iraniër werkt bij politie en is ernstig gewond

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 23:37
SCHOONHOVEN (ANP) - De man van Iraanse komaf die donderdagochtend is neergeschoten in Schoonhoven is een medewerker van de politie. Korpschef Janny Knol en directeur Paul van Musscher van het Politiedienstencentrum laten dat weten. De man raakte ernstig gewond. Waarom hij werd neergeschoten is niet duidelijk.
"Vanmorgen bereikte ons het vreselijke nieuws dat in Schoonhoven een politiemedewerker van Iraanse komaf is neergeschoten. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Voor nu is de toedracht nog onduidelijk, maar dit is een grote klap", aldus Knol en Van Musscher in een gezamenlijke reactie. "In de eerste plaats voor zijn familie en naasten. Maar ook voor zijn directe collega's van de ICT-organisatie van het Politiedienstencentrum en uiteindelijk voor alle politiemedewerkers."
