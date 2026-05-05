Ali B morgen niet bij uitspraak aanwezig: advocaat fel over vluchtgevaar

Ali B schittert donderdag door afwezigheid bij het belangrijkste moment in zijn strafzaak. Terwijl het gerechtshof uitspraak doet in het hoger beroep tegen de rapper, blijft hij weg uit de rechtszaal. Zijn advocaat Bart Swier bevestigde dat aan het AD.

Daarmee kwam meteen een nieuwe stroom speculaties op gang: zou Ali B zich uit de voeten maken als het vonnis tegenvalt? Namen als Dubai en Marokko vielen al snel op sociale media en in talkshows.

Vluchten kan niet meer

Maar volgens Swier is daar helemaal niets van waar. "Allemaal absolute onzin, hij heeft hier zijn kinderen", zegt de advocaat tegen het AD. Daarmee reageert hij op uitspraken van Rutger Castricum in Vandaag Inside. Castricum beweerde daar dat Ali ooit gezegd zou hebben dat hij niet zou gaan ‘zitten’ voor iets wat hij niet heeft gedaan.

Swier zegt niets van dat gesprek te weten en noemt ook die bewering "absolute onzin". Waarom Ali donderdag niet aanwezig is, blijft onduidelijk. Volgens zijn advocaat kan de emotionele impact van de uitspraak een rol spelen. Dat Ali het nieuws liever eerst met zijn familie verwerkt, "is een prima analyse", aldus Swier.

Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 2,5 jaar cel voor twee verkrachtingen en één aanranding. In 2024 veroordeelde de rechtbank in Haarlem hem al tot twee jaar cel.

Direct de cel in hoeft Ali B bij een veroordeling waarschijnlijk niet. Er is geen onmiddellijke gevangenneming geëist en hij kan nog naar de Hoge Raad stappen.