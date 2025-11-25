ING: hotels verduurzamen te weinig, gast 'werkt ook niet mee'

AMSTERDAM (ANP) - Hotelketens zouden "forse investeringen" moeten doen om verder te verduurzamen, vindt ING. Volgens de bank wint het comfort voor de gast het nog altijd van klimaatambities bij de grote ketens.

Daarnaast stellen de onderzoekers van ING dat hotelgasten "ook niet meewerken", omdat duurzaamheid "nauwelijks tot geen rol" speelt bij de keuze van een hotel. "Kleine financiële prikkels, zoals een gratis drankje, lijken weinig effectief om hotelgasten tot duurzamer gedrag te bewegen. Het invoeren van een toeslag heeft een grotere impact", stelt de bank in een rapport. "Een verdere verduurzaming van de sector vraagt om een duidelijk en consistent overheidsbeleid."

ING deed onderzoek naar twintig grote hotelketens die actief zijn in Nederland. Veel hotels namen eerder al energiebesparende maatregelen zoals waterbesparende douchekoppen en ledverlichting. De horeca is dit jaar echter terughoudend met investeringen in duurzaamheid, stelt de bank. Hoteliers wachten met verdere investeringen vanwege de economische onzekerheid en de geplande btw-verhoging in 2026. Door de hogere belasting worden hotelkamers een stuk duurder.

Naast water- en energiebesparingen zijn volgens ING "afvalreductie, het tegengaan van voedselverspilling en duurzamer gedrag bij hotelgasten cruciale factoren" om de CO2-uitstoot verder te verlagen. "Gedragsverandering van hotelgasten bewerkstelligen is in theorie een relatief goedkope oplossing die aanzienlijke CO2-besparing kan opleveren. Door hotelkamers minder vaak schoon te maken en handdoeken niet dagelijks te wisselen kan op het water- en energieverbruik worden bespaard", zeggen de ING-onderzoekers.