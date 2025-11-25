Brede oproep uit bedrijfsleven om te investeren in verduurzaming

UTRECHT (ANP) - Nederland moet meer investeren in duurzame energie, een schone maakindustrie en toekomstig verdienvermogen. Met die oproep zijn honderd topbestuurders uit het bedrijfsleven dinsdag gekomen, onder wie KPN-topman Joost Farwerck, Zeeman-directeur Erik-Jan Mares en Ruud Joosten, de baas van bouwconcern BAM. Ook Peer Swinkels van het moederbedrijf van bierbrouwer Bavaria en Maite Zubiaurre, de topvrouw van webwinkel bol, onderschrijven de oproep.

"In onze ambities lopen we vaak aan tegen een oneerlijk speelveld en een gebrek aan langetermijnperspectief vanuit de politiek", stellen de topbestuurders in een verklaring aan de formerende partijen in Den Haag. Ze wijzen erop dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar terecht waarschuwde dat "ons economisch beleid te veel gericht is op consumptiemaatregelen voor de korte termijn".

Het nieuwe kabinet zou krachtiger moeten inzetten op een circulaire, fossielvrije economie in 2050. Forse bezuinigingen op dit vlak moeten worden teruggedraaid. "Zet fossiele subsidies om in duurzame investeringen in natuurlijke landbouw en ruimte op het stroomnet", opperen ze ook. Verder pleiten de bestuurders onder meer voor een beperking van dumpproducten zoals snelwisselende mode en gesubsidieerd plastic van buiten Europa.

De ondertekenaars vertegenwoordigen een gezamenlijke omzet van zo'n 43 miljard euro en meer dan 125.000 medewerkers. "Het geluid van bedrijven die wíllen verduurzamen hoor je minder vaak - maar het is er wel degelijk. Deze ondernemers kiezen bewust voor de toekomst en willen dat Den Haag dat ook doet", stelt Ankie van Wersch. Zij is directeur-bestuurder van Future Up, het bedrijvennetwerk dat tot nu toe bekendstond onder de naam MVO Nederland.