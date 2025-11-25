Goedkopere nieuwbouw gaat vaker naar mensen van buiten gemeente

APELDOORN (ANP) - Goedkopere nieuwbouwwoningen gaan steeds vaker naar kopers van buiten de gemeente. Dat meldt het Kadaster, dat cijfers uit 2019 en 2024 met elkaar heeft vergeleken. Vooral in grote steden komen relatief veel kopers van verder weg.

Het gaat vaak om jonge huishoudens. Doordat betaalbare woningen steeds moeilijker zijn te vinden, zijn mensen meer bereid om verder te verhuizen, soms zelfs naar compleet andere regio's. Onder een betaalbaar huis verstaat het instituut een woning die niet meer kost dan de zogenoemde betaalbaarheidsgrens. De overheid stelt elk jaar een grens vast voor wat zij een betaalbare woning vindt. In 2025 is die 405.000 euro.

De aanwas van dit soort huizen is de laatste jaren afgenomen. In 2019 registreerde het Kadaster ongeveer 11.000 transacties van nieuwbouw onder de betaalbaarheidsgrens, vorig jaar nog maar ongeveer 7000. Dat was een kwart van de totale nieuwbouwverkoop. In 2019 was nog 16 procent van de kopers van betaalbare nieuwbouw afkomstig van buiten de gemeente, vorig jaar was dit 21 procent. Bij bijna een op de drie gemeenten was meer dan de helft van de kopers van deze huizen van elders afkomstig.

Wie graag in de eigen gemeente wil blijven en daar een huis zoekt, heeft dus meer concurrentie van buitenaf. Sinds vorig jaar mogen gemeenten bij betaalbare nieuwbouwwoningen wel voorrang geven aan kopers uit de eigen gemeente. Daar zitten echter voorwaarden aan. De gemeente mag dit bij maximaal de helft van de nieuwbouwwoningen onder de betaalbaarheidsgrens doen.