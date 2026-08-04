ING: iets meer nieuwe huizen opgeleverd in 2026 en 2027

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen zal dit en volgend jaar maar licht stijgen, verwacht ING Research. De woningbouw profiteert van het oplopende aantal bouwvergunningen, maar stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen.

Uit een nieuwe publicatie van de bank over de bouwsector komt naar voren dat in de eerste vier maanden van dit jaar 7 procent minder nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. "Deze afname moet in de loop van 2026 eerst nog worden goedgemaakt", stelt de bank. ING Research verwacht daarom dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 slechts licht stijgt naar ongeveer 71.000 en dat dit in 2027 verder toeneemt tot 74.000.

Tussen de vergunningverlening en het moment dat de nieuwe eigenaar de sleutel krijgt, zit vaak ruim twee jaar, zegt sectoreconoom bouw Maurice van Sante bij ING Research. "Bovendien blijft de capaciteit bij bouwbedrijven beperkt. Zij spreiden opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden."

In mei werd het hoogste maandelijkse aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgegeven sinds 2015. Maar dat leidt niet een-op-een tot meer nieuwbouwhuizen, aldus ING Research. Projecten kunnen vertraging oplopen als woningen nog moeten worden verkocht of als plannen worden aangepast en opnieuw moeten worden vergund.

Voor de gehele Nederlandse bouwproductie verwacht ING Research een stabilisatie in 2026 en een lichte groei in 2027 van 1 procent, dankzij de eerdere toename van het aantal bouwvergunningen. De infrasector blijft volgens de bank de sterkste deelsector. Sinds 2020 laat de productie in de infrasector hoge groeicijfers zien. Wel valt de productiestijging dit en volgend jaar naar verwachting een stuk lager uit.