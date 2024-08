ING: minder groei ICT-sector, AI-investeringen beloven beterschap

AMSTERDAM (ANP) - De ICT-sector in Nederland groeit dit jaar met 1 procent, verwachten onderzoekers van ING. Dat is minder dan in voorgaande jaren. De bank ziet wel dat de sector flink investeert in nieuwe softwaretoepassingen en kunstmatige intelligentie (AI). Die investeringen moeten leiden tot een sterkere groei volgend jaar en de jaren daarna.

Vorig jaar groeide de sector nog met 3,5 procent. Dat de groei nu lager is, komt volgens ING door een versnelling die heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. De vraag naar digitale producten en diensten is na die tijd afgenomen, merken IT-dienstverleners. Ook het aantal gewerkte uren is gedaald en kampen ondernemers in de sector met een tekort aan arbeidskrachten.

Tegelijkertijd investeert de ICT-sector flink in toepassingen op het gebied van AI. Voor dit jaar sorteren deze investeringen nog geen effect, maar de onderzoekers verwachten dat softwarebedrijven en IT-dienstverleners daar vanaf 2025 van gaan profiteren. "Zoals we eerder voorspelden is 2024 voor generatieve AI op de werkplek een opstartjaar, maar we verwachten dat het volgend jaar tot meer groei zal leiden", aldus ING.

Bovendien is het ondernemersvertrouwen in de sector hoog. 85 procent van de ondernemers verwacht dat de winstgevendheid gaat stijgen of gelijk blijft. Verder denken bijna negen op de tien ondernemers dat hun investeringen dit jaar gelijk kunnen blijven of verhoogd kunnen worden.