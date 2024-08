Modi roept op tot vrede voor eerste bezoek aan Oekraïne

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft voor zijn bezoek aan Oekraïne opgeroepen tot de "spoedige terugkeer van vrede en stabiliteit in de regio". De regeringsleider gaat vrijdag voor het eerst naar dat land sinds daar de oorlog met Rusland uitbrak.

Het bezoek volgt op een uitnodiging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Modi spreekt op X van "een gelegenheid om voort te bouwen op de eerdere gesprekken met hem en de vriendschap tussen India en Oekraïne te verdiepen". De leiders zullen volgens hem "perspectieven delen over een vreedzame oplossing van het lopende conflict in Oekraïne".

Modi heeft de Russische inval in Oekraïne niet expliciet veroordeeld. Hij roept beide partijen op het conflict via dialoog op te lossen. India probeert de historische banden met Rusland warm te houden en ook de banden met het Westen aan te halen. De premier ging vorige maand naar Rusland. Op beelden is te zien dat hij de Russische president Vladimir Poetin omhelsde, waar Zelensky kritiek op had.

Modi gaat voor zijn bezoek aan Oekraïne eerst nog naar Polen. Daar heeft hij ontmoetingen met de Poolse president Andrzej Duda en de Poolse premier Donald Tusk. Ook spreekt hij woensdagavond de Indiase gemeenschap in Warschau toe.